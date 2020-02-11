UFC уволил российского бойца 35-летний спортсмен подписал соглашение с лучшей лигой мира в 2019 году.

Пресс-служба UFC сообщила о прекращении сотрудничества с российским бойцом смешанного стиля Григорием Поповым.

За все время в этом промоушне уроженец Якутии провел два поединка и потерпел два поражения. О причинах разрыва контракта организация не уточняет.

Добавим, что всего в активе Попова, который стал первым якутом в истории лиги, 13 побед и четыре поражения.