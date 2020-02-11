Харитонов – о подготовке к бою с Родригесом: Работаем по древней технологии Таиланда На данный момент в его активе 29 побед и семь поражений.

Российский боец ММА Сергей Харитонов продолжает подготовку к поединку против бразильца Фернандо Родригеса. Перед боем, который состоится 23 февраля и пройдет в Белоруссии, он рассказал, как проходят его тренировки.

«Закончились очередные спарринги. Подготовка идет полным ходом. Мы работаем в Таиланде. Работаем по специальной древней технологии Таиланда. Набиваем руки, ноги, локти на пальмах. Будет жаркое противостояние. Мы для бразильца готовим сюрприз», – цитирует Харитонова «РЕН ТВ».