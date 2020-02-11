Емельяненко пообещал не пить год. Если не сдержит слово – отдаст подаренную Кадыровым машину

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов сообщил о приезде в Грозный российского бойца ММА Александра Емельяненко, который будет готовиться в Чечне к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова.
Также он подчеркнул, что 38-летний Емельяненко пообещал не употреблять алкоголь в течение года. Если боец не сдержит слова, то ему придется расстаться со своим автомобилем.
«Ассаламу алейкум, уважаемые друзья! Сегодня в Грозный прибыл наш друг, боец ММА Александр Емельяненко. В БК «Ахмат» он будет проходить подготовку к своему следующему поединку. По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне, что откажется от алкоголя, как минимум, на год. В случае нарушения договора, добавил, отдаст свой автомобиль.
Все мы знаем, что Александр человек слова и уверены, что он сдержит данное обещание. А мы надеемся, что Емельяненко вернет былую форму, которую набрал в нашем клубе ранее, и продолжит радовать болельщиков яркими выступлениями», – написал функционер в своем Instagram.
Напомним, Исмаилов и Емельяненко сразятся на турнире АСА, который состоится 4 апреля и пройдет в Москве.
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья «Детские ошибки». Наши упустили победу над чехами за секунду до финальной сирены Сборная России трижды вела в счете, но позволила себя догнать. В овертайме наши получили численное преимущество, на последних секундах упустили супермомент и проиграли по буллитам (3:4Б), заняв последнее место на шведском этапе Евротрура. 09.02.2020 17:37 Хоккей Домрачев Владислав Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай «Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав Сергей Васютин: В истории с выплатами «Монако» за Головина - преступная путаница Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, откуда в большой футбол попал Александр Головин, прокомментировал сообщения о том, что школа в родном для 23-летнего полузащитника сборной России Калтане не получила солидарные выплаты за его подготовку. 11.02.2020 19:00 Футбол Августин Александр «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег