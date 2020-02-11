Емельяненко пообещал не пить год. Если не сдержит слово – отдаст подаренную Кадыровым машину Спортсмен приступил к подготовке к следующему поединку.

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов сообщил о приезде в Грозный российского бойца ММА Александра Емельяненко, который будет готовиться в Чечне к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова.

Также он подчеркнул, что 38-летний Емельяненко пообещал не употреблять алкоголь в течение года. Если боец не сдержит слова, то ему придется расстаться со своим автомобилем.

«Ассаламу алейкум, уважаемые друзья! Сегодня в Грозный прибыл наш друг, боец ММА Александр Емельяненко. В БК «Ахмат» он будет проходить подготовку к своему следующему поединку. По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне, что откажется от алкоголя, как минимум, на год. В случае нарушения договора, добавил, отдаст свой автомобиль.

Все мы знаем, что Александр человек слова и уверены, что он сдержит данное обещание. А мы надеемся, что Емельяненко вернет былую форму, которую набрал в нашем клубе ранее, и продолжит радовать болельщиков яркими выступлениями», – написал функционер в своем Instagram.

Напомним, Исмаилов и Емельяненко сразятся на турнире АСА, который состоится 4 апреля и пройдет в Москве.