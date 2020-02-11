Празерис дисквалифицирован за нарушение антидопинговой политики UFC В крайнем поединке он проиграл россиянину Исмаилу Наурдиеву.

Бразильский боец смешанного стиля Мишель Празерис наказан дисквалификацией в виде пропуска соревнований сроком на два года.

Такое решение принято Антидопинговым агентством США (USADA) за нарушение антидопинговой политики промоушена.

Ранее стало известно, что в образце мочи спортсмена был обнаружен запрещенный анаболический андрогенный стероид болденон и его метаболит. Его наказание вступает в силу 9 марта 2019 года.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 39-летний Празерис одержал 22 победы и потерпел два поражения.