Бывший чемпион UFC Пенн попал в аварию на Гавайях Последний бой спортсмен провел 11 мая 2019 года.

Бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весах Би Джей Пенн попал в ДТП на прошлой неделе на Гавайях.

41-летний спортсмен перевернулся на свой машине и был доставлен в больницу. Он подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает Sport24.ru

Пенн одержал 16 побед и потерпел 14 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств. Еще два боя завершились вничью. Последнюю победу он одержал на турнире UFC 123 в ноябре 2010 года над американцем Мэттом Хьюзом. После этого Пенн провел восемь поединков, один из которых завершил вничью и потерпел семь поражений.