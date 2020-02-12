Емельяненко провел первую тренировку в клубе «Ахмат» (видео) Спортсмен готовится к поединку, намеченному на 3 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку против Магомеда Исмаилова.

Вчера спортсмен провел первую тренировку после возвращения в бойцовский клуб «Ахмат» в Грозном.

Напомним, ранее президент «Ахмата» Абузайд Висмурадов сообщил, что 38-летний Емельяненко пообещал не употреблять алкоголь в течение года. Если боец не сдержит слова, то ему придется расстаться с автомобилем, подаренным ему Главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Бой Исмаилова с Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира АСА 107.

Поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.