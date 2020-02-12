Младший брат Альберта Туменова дебютирует в лиге ACA 21 февраля в Краснодаре ну турнире ACA 104 Биберт Туменов, младший брата экс-чемпиона АСА Альберта Туменова, дебютирует в ACA в бою против Кайла Рейеса (15-6).

«Мой брат Альберт всегда меня поддерживает, помогает в подготовке. В данный момент он находится в Тайланде. 17-18 числа он прилетит в Краснодар и там мы вместе с дядей Хусейном будем готовить план на бой. Кайл – крепкий боец, за его спиной немало поединков. Я смотрел пару его боёв. Показалось, что он силён на земле. Но я готовлюсь к поединку во всех аспектах, поэтому буду готов принять бой как в стойке, так и на земле. Я всегда хочу выиграть эффектно и зрелищно. Думаю, этот бой не станет исключением. 21 февраля «Охотник за головами» идет за ним!», - сказал Биберт.