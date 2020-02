Джон Джонс – Рейесу: Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя

«Доминик поразил меня буквально 12-ю ударами. Я же проводил тейкдауны, был агрессором, контролировал октагон каждый раунд и наносил более серьезные удары. Доминик полностью прекратил борьбу в чемпионских раундах и еще набрался смелости злится на судей.

Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя, Дом. Человек начал сдаваться, когда оказался в глубоких водах. И теперь он говорит об ограблении. Когда эти молодые парни начнут брать на себя ответственность?» - написал Джонс в своем Twitter.

Напомним, что на турнире UFC 247 в Хьюстоне 32-летний Джонс и 30-летний Рейес провели все пять раундов. Судьи решили, что победил чемпион, хотя, многие эксперты, а также болельщики уверены, что Рейес выиграл три раунда и должен был забрать титул.

Глава UFC Дана Уайт также остался недоволен решением арбитров присудить победу чемпиону организации в полутяжелом весе Джонсу.

Добавим, что 32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один бой был признан несостоявшимся. Американец возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Don’t be mad at the judges, be mad at Dom’s conditioning guy. man started to give up when the water got deep and is now going around doing interviews talking about being robbed. When will these young boys start taking responsibility 🤷🏾‍♂️ that’s what’s wrong with boys these days.