Джон Джонс – Рейесу: Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал бой против Доминика Рейеса на UFC 247.

«Доминик поразил меня буквально 12-ю ударами. Я же проводил тейкдауны, был агрессором, контролировал октагон каждый раунд и наносил более серьезные удары. Доминик полностью прекратил борьбу в чемпионских раундах и еще набрался смелости злится на судей.

Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя, Дом. Человек начал сдаваться, когда оказался в глубоких водах. И теперь он говорит об ограблении. Когда эти молодые парни начнут брать на себя ответственность?» - написал Джонс в своем Twitter.

Напомним, что на турнире UFC 247 в Хьюстоне 32-летний Джонс и 30-летний Рейес провели все пять раундов. Судьи решили, что победил чемпион, хотя, многие эксперты, а также болельщики уверены, что Рейес выиграл три раунда и должен был забрать титул.

Глава UFC Дана Уайт также остался недоволен решением арбитров присудить победу чемпиону организации в полутяжелом весе Джонсу.

Добавим, что 32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один бой был признан несостоявшимся. Американец возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.