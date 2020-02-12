Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Джон Джонс – Рейесу: Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 февраля 2020 13:10ММА

Джон Джонс – Рейесу: Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал бой против Доминика Рейеса на UFC 247.

«Доминик поразил меня буквально 12-ю ударами. Я же проводил тейкдауны, был агрессором, контролировал октагон каждый раунд и наносил более серьезные удары. Доминик полностью прекратил борьбу в чемпионских раундах и еще набрался смелости злится на судей.

Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя, Дом. Человек начал сдаваться, когда оказался в глубоких водах. И теперь он говорит об ограблении. Когда эти молодые парни начнут брать на себя ответственность?» - написал Джонс в своем Twitter.

Напомним, что на турнире UFC 247 в Хьюстоне 32-летний Джонс и 30-летний Рейес провели все пять раундов. Судьи решили, что победил чемпион, хотя, многие эксперты, а также болельщики уверены, что Рейес выиграл три раунда и должен был забрать титул.

Глава UFC Дана Уайт также остался недоволен решением арбитров присудить победу чемпиону организации в полутяжелом весе Джонсу.

Добавим, что 32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один бой был признан несостоявшимся. Американец возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге  В качестве доказательств – пары марихуаны, кокаиновый поцелуй, мясо кабана и другие нелепости. И все это сработало! 28.01.2020 23:00 Бокс Иванова Дарья
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж
«С такой игрой Ови впору не о Гретцки думать, а об антирекорде Ничушкина» Семь причин кризиса команды Овечкина. 12.02.2020 12:43 Хоккей Славин Виталий
По схеме «3-3» и с Логиновым в воротах. Какой будет мужская сборная России на ЧМ Представляем состав мужской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Гарипов поквитался с «барсами». «Авангард» одолел Казань по буллитам Самые яркие моменты большого хоккейного вторника в обзоре «Советского спорта». 11.02.2020 22:43 Хоккей Домрачев Владислав
Вытащит ли Порядин «волков» в плей-офф? Интриги на финише регулярного чемпионата «Советский спорт» выделил главные интриги концовки «гладкого» турнира. 10.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
13:43 Футбол Хашманян и Федерация футбола Армении расторгли контракт
13:28 ММА Нурмагомедов вылетел в США для подготовки к поединку с Фергюсоном
13:24 Баскетбол Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
13:21 Хоккей Алексей Жамнов: «Спартак» рассматривает вариант строительства своей арены
13:12 Фигурное катание Медведева в Instagram сообщила, что сделает важное объявление в 15:00
13:10 ММА Джон Джонс – Рейесу: Не сердись на судей, злись на того парня, который тренировал тебя
12:57 ММА Младший брат Альберта Туменова дебютирует в лиге ACA
12:56 Биатлон Губерниев поддержал тренеров сборной России перед стартом чемпионата мира
12:42 Футбол Полузащитник «Црвены Звезды» Голдин получил вызов в юношескую сборную России
12:34 Футбол Рейнгольд будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище
12:30 Футбол Матчи азиатской Лиги чемпионов и Кубка АФК перенесены из-за коронавируса
12:25 ММА Джефф Монсон - о бое с Федором Емельяненко: Три раунда избиения, я повредил губу, сломал ногу
12:21 ММА Джефф Монсон: Ради боя с Федором Емельяненко я ушел из UFC
12:18 Футбол Бывший директор «Енисея» дал комментарий по поводу обысков в офисе клуба
12:06 Формула-1 Источник: Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса
12:05 Бокс Тайсон Фьюри: Настает воскресенье, и всякий раз в этот день у меня суицидальное настроение
11:55 Футбол Массимо Каррера: Не ожидал столь успешного начала работы в АЕК
11:51 Футбол «Тоттенхэм» заинтересован в Чалове
11:35 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Санчо 120 миллионов фунтов
11:31 Футбол Бывший полузащитник «Зенита» Краневиттер получил травму в первом матче за новый клуб
Умрет каждый сотый? Новые прогнозы экспертов по поводу коронавируса неутешительны
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Пенсионер в Карелии подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль
Циклон идёт: снег, очень сильный ветер и метель ударят по Приморью
В Ростовской области могут перестать выдавать разрешения на строительство
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика