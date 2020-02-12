Нурмагомедов вылетел в США для подготовки к поединку с Фергюсоном Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вылетел на подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном.

- Команда вылетела на подготовку в США, - цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

По информации агентства, на подготовку в зал АКА в Сан-Хосе отправились также бойцы UFC Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

Добавим, что поединок за титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.