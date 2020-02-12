Нурмагомедов вылетел в США для подготовки к поединку с Фергюсоном

- Команда вылетела на подготовку в США, - цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.
По информации агентства, на подготовку в зал АКА в Сан-Хосе отправились также бойцы UFC Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.
Добавим, что поединок за титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.
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