Источник: Следующим соперником Махачева станет Гиллеспи На данный момент американец занимает 12-е место в рейтинге легкого веса.

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев сразится с американцем Грегором Гиллеспи на турнире UFC 249, который состоится 19 апреля и пройдет в Бруклине (США). Об этом сообщил журналист Азамат Бостанов.

Напомним, 28-летний уроженец Дагестана провел в лучшей лиге мира 8 боев, одержал 7 побед и потерпел одно поражение. 32-летний Гиллеспи 7 раз выходил в октагон, выиграл 6 встреч и потерпел одно поражение.