Александр Шлеменко: Выстраиваем диалог с UFC, дальше будет видно У российского бойца ММА недавно закончился контракт с Bellator.

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко продолжает переговоры с UFC о выступлениях в боях под эгидой этой организации.

«Переговоры ведутся, – рассказал российский боец в интервью RT. – Совсем недавно у меня завершился период эксклюзивных переговоров с Bellator. 19 января оказался полностью свободен. С этого момента мой менеджер Алексей Жернаков начал общаться с UFC. Сейчас выстраиваем диалог, дальше будет видно».

С кем был хотел бы провести бой? Исраэль Адесанья – это был бы идеальный вариант. Но в целом мне все равно. Если говорить о том, с кем хотел бы сразиться в октагоне, на ум приходит Бруно Силва. Мы с ним встречались в 2018 году, и я проиграл. Но, на мой взгляд, там была оплошность рефери.

Хотел бы провести с ним реванш именно в UFC. Но дело в том, что сейчас он дисквалифицирован за допинг на два года».

Всего на счету Шлеменко 59 побед и 13 поражений в профессиональных смешанных единоборствах, а еще один бой был признан несостоявшимся.

30-летний новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья выиграл все 18 своих поединков в ММА. В данный момент ему принадлежит чемпионский титул UFC в среднем весе.