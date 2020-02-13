Ян – о поединке Нурмагомедова и Фергюсона: Если бой затянется, то шансов больше у Хабиба Встреча состоится 19 апреля и возглавит турнир в Бруклине (США).

Российский боец UFC Петр Ян высказался перед боем соотечественника Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

«Это будет очень непредсказуемый поединок. Если бой затянется, то шансов больше у Хабиба. Но шансы на победу есть у обоих», – цитирует Яна «Матч ТВ».

В крайнем поединке 31-летний Нурмгаомедов одолел американца Дастина Порье и сохранил титул в легком весе. Что касается 36-летнего Фергюсона, то он оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.