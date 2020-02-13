Исмаилов – о бое с Емельяненко: Будем бить его. Выбивать алкоголь

Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался о поединке против соотечественника Александра Емельяненко.
«Ну и все, будем бить его. Выбивать алкоголь. Что я могу сказать? Будем говорить: «Бросай пить, Саша, это плохо, это не приносит тебе пользу, видишь, как мне хорошо. Если бы не выпил, возможно, ты не лежал бы в таком тяжелом состоянии», – сказал 31-летний Исмаилов пресс-службе АСА.
Напомним, бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.
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