Источник: Вердум станет следующим соперником Олейника Бразилец не выступал два года из-за проваленного допинг-теста.

Российский боец UFC Алексей Олейник проведет бой с бывшим чемпионом промоушена Фабрисио Вердумом, о чем сообщает инсайдер Марсель Дорфф.

По его информации, их поединок состоится 9 мая на турнире UFC 250 в Бразилии, где главным событием станет бой Генри Сехудо и Жозе Алдо.

Добавим, что в крайнем поединке 42-летний Олейник выиграл у американца Мориса Грина, а Вердум проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.