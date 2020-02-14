Источник: Вердум станет следующим соперником Олейника

Российский боец UFC Алексей Олейник проведет бой с бывшим чемпионом промоушена Фабрисио Вердумом, о чем сообщает инсайдер Марсель Дорфф.
По его информации, их поединок состоится 9 мая на турнире UFC 250 в Бразилии, где главным событием станет бой Генри Сехудо и Жозе Алдо.
Добавим, что в крайнем поединке 42-летний Олейник выиграл у американца Мориса Грина, а Вердум проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
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