Билеты на бой Емельяненко и Исмаилова очень быстро раскупаются 25 процентов билетов на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова раскуплены фанатами сразу за первую неделю продаж, сообщила пресс-служба ACA.

Только в первый день продаж было реализовано билетов на три миллиона рублей.

Напомним, что стоимость составляет от 1500 до 70000 рублей.

Поединок пройдет 3 апреля в Москве на турнире ACA 107 Grandpower.