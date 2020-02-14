Олейник – о бое против Вердума: Берем самого сильного грепплера 42-летний бразилец не выступал два года из-за дисквалификации.

Российский боец UFC Алексей Олейник подтвердил слухи о скором поединке с бразильцем Фабрисио Вердумом.

«Контракт подписан. Берем самого сильного грепплера. Сражаемся на его территории в Сан-Пауло 9 мая, в великий День Победы. При любом исходе мы уже победили. Чисты, не трусим, не отступаем перед самыми большими вызовами. С Богом», – написал Олейник в своем Instagram.

Добавим, что в крайнем поединке 42-летний Олейник выиграл у американца Мориса Грина, а Вердум проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.