Олейник – о бое против Вердума: Берем самого сильного грепплера

Российский боец UFC Алексей Олейник подтвердил слухи о скором поединке с бразильцем Фабрисио Вердумом.
«Контракт подписан. Берем самого сильного грепплера. Сражаемся на его территории в Сан-Пауло 9 мая, в великий День Победы. При любом исходе мы уже победили. Чисты, не трусим, не отступаем перед самыми большими вызовами. С Богом», – написал Олейник в своем Instagram.
Добавим, что в крайнем поединке 42-летний Олейник выиграл у американца Мориса Грина, а Вердум проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
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