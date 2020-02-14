Кудин подписал контракт с промоушеном кулачных боев Об этом сообщает пресс-служба Gagarin Sports Management.

Белорусский боец смешанного стиля Алексей Кудин продолжит карьеру в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC.

Отмечается, что его контракт действует на 18 месяцев, а первый поединок новичка состоится 11 апреля.

На данный момент 35-летний Кудин провел в ММА 40 боев и одержал 26 побед. Он является чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов.