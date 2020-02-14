Олейник – о бое с Вердумом: Принимаем поединок с легендой MMA за титул лучшего грэпплера Встреча состоится на турнире UFC 250, который состоится 9 мая и пройдет в Сан-Пауло (Бразилия).

Российский боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом промоушена Фабрисио Вердумом.

«Сколько раз говорил, говорю до сих пор: считаю, что я беру для себя сложные задачи. Хочу драться с самым крутым бразильцем в джиу-джитсу за всю историю тяжелого веса. Буду драться на его территории.

Я не рассчитываю на решение судей, уверен, что и Фабрисио тоже. Поэтому наш бой закончится досрочно: никто не будет уворачиваться от настоящей схватки. Да, я считаю, что Вердуму после дисквалификации нужно было провести хотя бы один поединок, но так никто не захотел делать. А мы без забрала в бой выходим.

Так что принимаем поединок с легендой MMA за титул лучшего грэпплера в абсолютном весе», – цитирует Олейника Sports.ru.

Добавим, что в крайнем поединке 42-летний Олейник выиграл у американца Мориса Грина, а Вердум проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.