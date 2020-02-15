Александр Емельянеко сделал подарок Кадырову (видео) Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал подарок главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

«Подарок Рамзану. Пояс, который я выиграл в бою!», - подписал Емельяненко видео, опубликованное в Instagram бойца.

Добавим, что 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107 Емельянеко проведет поединок против Магомеда Исмаилова.