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Александр Емельянеко сделал подарок Кадырову (видео) - Советский спорт
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15 февраля 2020 23:15ММА

Александр Емельянеко сделал подарок Кадырову (видео)

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал подарок главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

«Подарок Рамзану. Пояс, который я выиграл в бою!», - подписал Емельяненко видео, опубликованное в Instagram бойца.

Добавим, что 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107 Емельянеко проведет поединок против Магомеда Исмаилова.

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Пояс, который я выиграл в бою!

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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