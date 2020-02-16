Блахович нокаутировал Андерсона на UFC Fight Night 167 (видео) Турнир проходил в Рио Ранчо (США)

В США завершился турнир UFC Fight Night 167.

В главном поединке вечера в октагон вышли полутяжеловесы Кори Андерсон и Ян Блахович. Победу нокаутом в первом раунде одержал спортсмен из Польши.

Jan Błachowicz bombards with «legendary Polish power,» plastering Corey Anderson in just three minutes! That's three straight wins with two big KOs; is it enough to entice Jon Jones? #UFCRioRancho pic.twitter.com/QJkgJdkhd7 — Kyle Johnson (@VonPreux) February 16, 2020

Для 36-летнего Блаховича эта победа стала 26 в ММА при восьми поражениях.

30-летний Андерсон потерпел пятое поражение. В его активе 13 выигранных поединков по правилам смешанных единоборств.

Добавим, что это уже второй бой между спортсменами. В сентябре 2015 года Андерсон победил Блаховича единогласным решением судей.