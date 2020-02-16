Блахович нокаутировал Андерсона на UFC Fight Night 167 (видео)

В США завершился турнир UFC Fight Night 167.
В главном поединке вечера в октагон вышли полутяжеловесы Кори Андерсон и Ян Блахович. Победу нокаутом в первом раунде одержал спортсмен из Польши.
Для 36-летнего Блаховича эта победа стала 26 в ММА при восьми поражениях.
30-летний Андерсон потерпел пятое поражение. В его активе 13 выигранных поединков по правилам смешанных единоборств.
Добавим, что это уже второй бой между спортсменами. В сентябре 2015 года Андерсон победил Блаховича единогласным решением судей.
12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках Российский биатлонист выиграл спринт в Антхольце. 15.02.2020 18:30 Биатлон Велиев Эмиль Олег Борисов: Мне уже стыдно за свои поражения Экс-претендент на титул чемпиона ACB Олег Борисовназвал причины поражений Абдулу-Рахману Дудаеву и Франсиско де Лиме, а также оценил перспективы в UFC Петра Яна и Забита Магомедшарипова. 15.02.2020 12:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил У Устюгова и России отобрали победу. Мы потеряем первое таблицы Игр в Сочи Российский биатлонист дисквалифицирован за допинг. 15.02.2020 13:00 Биатлон Мысин Николай Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей Смешать, но не взбалтывать. Стартует чемпионат мира В четверг в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. 13.02.2020 11:30 Биатлон Тигай Лев Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Которые тут временные – слазь. Почему наказание «Манчестер Сити» – это хорошо «Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года за нарушение правил финансового fair play. 15.02.2020 16:00 Футбол Андронов Алексей Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья