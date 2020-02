Блахович нокаутировал Андерсона на UFC Fight Night 167 (видео)

В США завершился турнир UFC Fight Night 167.

В главном поединке вечера в октагон вышли полутяжеловесы Кори Андерсон и Ян Блахович. Победу нокаутом в первом раунде одержал спортсмен из Польши.

Jan Błachowicz bombards with «legendary Polish power,» plastering Corey Anderson in just three minutes! That's three straight wins with two big KOs; is it enough to entice Jon Jones? #UFCRioRancho pic.twitter.com/QJkgJdkhd7