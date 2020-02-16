«Это была тяжелая неделя». Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном Поединок состоится 18 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном.

«Это была тяжелая неделя», - подписал спортсмен пост в Instagram.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.