Чемпион UFC Сехудо рассказал, почему не хочет драться с Яном Российский боец выступает в лучшей лиге мира с 2018 года. Он провел шесть боев и одержал шесть побед.

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо не собирается драться с топовым бойцом из России Петром Яном. «Все дороги ведут к Жозе Алдо. Это легенда ММА. Ян? Перестаньте шутить. Я хочу соперника с именем. Поединок с ним – легкая разминка», – цитирует американца ESPN. Напомним, Сехудо сразится с бразильцем Жозе Алдо на турнире UFC 250, который состоится 9 мая и пройдет в Сан-Паоло (Бразилия).