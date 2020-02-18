Глава АСА: Никаких переговоров со Шлеменко нет Глава АСА Алексей Яценко заявил, что организация не вела переговоров с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

- Я говорил, что не исключаю (появление Шлеменко в ACA). Сейчас я это могу повторить. Но никаких переговоров со Шлеменко нет. Сейчас рынок достаточно насыщенный, но мы видим, что внимание людей приковывает противостояние каких-то противоположностей, чтобы эти ребята были бойцами высокого уровня, - цитирует Яценко «РИА Новости».

Ранее Шлеменко сообщил, что продолжает переговоры с UFC о выступлениях в боях под эгидой этой организации.