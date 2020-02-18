Боец Сехудо обозвал россиянина Яна коммунистической картошкой - Советский спорт
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18 февраля 2020 09:33ММАТрофименко Кирилл

Боец Сехудо обозвал россиянина Яна коммунистической картошкой

Он неоднократно отказывал ему о бое за титул.

Действующий чемпион UFC в легчайщей весовой категории американский боец Генри Сехудо наградил российского коллегу Петра Яна эпитетом «коммунистическая картошка». Наш спортсмен ранее не раз вызывал его на бой, но американец постоянно отказывался.

«Ты уродливая коммунистическая картошка. Твой английский должен стать лучше», — написал Сехудо на своей официальной странице в Twitter.

Американец провел в смешанных единоборствах 17 боев, победил 15 раз с семью нокаутами и проиграл дважды.

Ян провел 15 боев и одержал 14 побед при одном поражении.

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