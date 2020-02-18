Блахович попросил руководство UFC организовать бой с Джоном Джонсом В минувшие выходные поляк одолел американца Кори Андерсона и бросил вызов чемпиону.

Польский боец смешанного стиля Ян Блахович выступил с обращением к руководству UFC с просьбой организовать бой против чемпиона промоушена в полутяжелом весе Джона Джонса.

«Если Джонс хочет драться, то нет проблем. Я готов. UFC, давайте сделаем это. Я не буду ждать слишком долго», – цитирует спортсмена ESPN.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 36-летний Блахович одержал 26 побед и потерпел 8 поражений.