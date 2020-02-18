Емельяненко провел тренировку с Кадыровым (видео) Ранее сообщалось, что боец ММА может сразиться с главой Чечни по правилам бокса.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко готовится к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107, который состоится 3 апреля и пройдет в Москве.

В эти дни 38-летний уроженец Старого Оскола находится в Грозном, а сегодня, 18 февраля, он выложил видео в своем Instagram, где направляется в зал в компании главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее заявил о желании подраться с Емельяненко по правилам бокса.

«Мы идем боксировать. Я и Александр – два чемпиона. Но мы еще должны определиться, кто из нас чемпион».

«Но вы об этом не узнаете», – добавил Емельяненко.