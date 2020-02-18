Джон Джонс готов подраться с Блаховичем Польский спортсмен, победив Кори Андерсона, бросил вызов лучшему бойцу лиги.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс призвал руководство промоушена организовать его поединок с польским бойцом Яном Блаховичем.

«Он показал яркое выступление в бою против Андерсона. У Кори ничего не получалось. Думаю, Ян заслужил титульный бой. Я уверен, что многие фанаты поддержат мою идею», – цитирует 32-летнего Джонса MMA Fighting.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 36-летний Блахович одержал 26 побед и потерпел 8 поражений.