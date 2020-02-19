Нурмагомедов показал, как тренируется в США (фото) Россиянин готовится к поединку с Тони Фергюсоном.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел очередную тренировку в США. Об этом 31-летний уроженец Дагестана сообщил в своем Instagram, выложив фото из тренажерного зала.

Напомним, 19 апреля Нурмагомедов сразится в главном поединке турнира UFC 249 c американцем Тони Фергюсоном, который не проигрывает с 2012 года. В его активе 12 боев и 12 побед.