Нурмагомедов показал, как тренируется в США (фото) - Советский спорт
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19 февраля 2020 00:33ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов показал, как тренируется в США (фото)

Россиянин готовится к поединку с Тони Фергюсоном.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел очередную тренировку в США. Об этом 31-летний уроженец Дагестана сообщил в своем Instagram, выложив фото из тренажерного зала.

Напомним, 19 апреля Нурмагомедов сразится в главном поединке турнира UFC 249 c американцем Тони Фергюсоном, который не проигрывает с 2012 года. В его активе 12 боев и 12 побед.

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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