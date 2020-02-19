Нурмагомедов показал, как тренируется в США (фото)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел очередную тренировку в США. Об этом 31-летний уроженец Дагестана сообщил в своем Instagram, выложив фото из тренажерного зала.
Напомним, 19 апреля Нурмагомедов сразится в главном поединке турнира UFC 249 c американцем Тони Фергюсоном, который не проигрывает с 2012 года. В его активе 12 боев и 12 побед.
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