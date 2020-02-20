«Всегда рад увидеться с тобой, Даниэль». Нурмагомедов провел тренировку с Кормье (фото) Хабиб продолжает подготовку к поединку с Тони Фергюсоном.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Даниэлем Кормье.

«Всегда рад увидеться с тобой, Даниэль. Это была непростая тренировка», - подписал Хабиб пост в Instagram.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.