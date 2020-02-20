Сергей Харитонов: Могу сказать, что я сделал максимум для подготовки к бою с Родригесом Российский боец ММА Сергей Харитонов продолжает подготовку к поединку против бразильца Фернандо Родригеса, который состоится 23 февраля в Минске.

- После травмы я максимально восстановился и подготовился. Тренировался вместе с Алистаром Оверимом. Могу сказать, что я сделал максимум для подготовки. Мы готовы к любым сценариям ведения боя, мы изучили соперника. Мне привезли очень непростого бойца. Этот поединок будет сложным, - цитирует Харитонова «РИА Новости».

Отметим, что бой пройдет по особым правилам - в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формат поединка - три раунда по три минуты.

Добавим, что на счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах. 32-летний Родригес провел 18 боев, в 12 из которых одержал победу.