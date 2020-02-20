Фернандо Родригес – об Александре Емельяненко: В Бразилии пишут, что он вроде паршивой овцы в семье

- У меня два кумира – Родриго Ногейро и Федор Емельяненко. Да, знаю, что у Федора есть брат – Александр. В Бразилии о нем знают, что это отличный боец. Но у нас пишут, что он что-то вроде паршивой овцы в семье. Что-то вроде пословицы «в семье не без урода». Я с удовольствием сам сразился бы с Александром. Но если спрогнозировать его бой с Сергеем Харитоновым, то я бы поставил на Сергея, - приводит слова Родригеса «РИА Новости».
Напомним, что Родригес 23 февраля в Белоруссии проведет бой с россиянином Сергеем Харитоновым.
Отметим, что бой пройдет по особым правилам - в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формат поединка - три раунда по три минуты.
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