Тони Фергюсон опубликовал видео с тренировки Американец готовится к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.

Первый номер легкого веса UFC Тони Фергюсон показал, как готовится к бою с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, их встреча возглавит турнир UFC 249, который состоится 18 апреля и пройдет в Бруклине (США).

В крайнем поединке 31-летний Нурмгаомедов одолел американца Дастина Порье и сохранил титул в легком весе. Что касается 36-летнего Фергюсона, то он оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.