Тони Фергюсон опубликовал видео с тренировки - Советский спорт
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20 февраля 2020 15:48ММАГичунцев Артур

Тони Фергюсон опубликовал видео с тренировки

Американец готовится к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.

Первый номер легкого веса UFC Тони Фергюсон показал, как готовится к бою с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, их встреча возглавит турнир UFC 249, который состоится 18 апреля и пройдет в Бруклине (США).

В крайнем поединке 31-летний Нурмгаомедов одолел американца Дастина Порье и сохранил титул в легком весе. Что касается 36-летнего Фергюсона, то он оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.

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