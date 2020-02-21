UFC представил афишу боя Нурмагомедов - Фергюсон (фото) Поединок состоится 18 апреля.

Опубликована афиша поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Ожидание закончилось! Ваш плакат боя Хабиба против Фергюсона прибыл!», - говорится в сообщении на странице UFC в Instagram.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.