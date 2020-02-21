Александр Емельяненко – Исмаилову: Готовься лысый! (видео)

«Готовься лысый!» - подписал Емельяненко опубликованное в Instagram видео.
Напомним, что поединок Исмаилова и Емельянко состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.
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