Александр Емельяненко – Исмаилову: Готовься лысый! (видео) Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал очередное послание своему сопернику Магомеду Исмаилову.

«Готовься лысый!» - подписал Емельяненко опубликованное в Instagram видео.

Напомним, что поединок Исмаилова и Емельянко состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.