Даниэль Кормье – Хабибу: Дай мне титульный бой – я разобью тебе лицо джебом Нурмагомедова продолжает подготовку к поединку с Тони Фергюсоном.

Экс-чемпион UFC в двух разных весовых категориях Даниэль Кормье в шутливой форме обратился к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову с предложением провести поединок.

– Я выиграл все, что можно. Кроме нового пояса. Дай мне титульник, Хаб. Я хочу биться с ним, я разобью ему лицо только джебом, как в прошлый раз. В прошлый раз я разнес ему лицо джебом. Пожалуйста, дай мне титульник. Ты дашь мне титульник?

– В любое время, братан. Я все время здесь, – ответил Хабиб.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Что касается Кормье, то 40-летний американец в 25 поединках по правилам ММА, победив 22 раза. Он был чемпионом UFC в тяжелом и полутяжелом весах.