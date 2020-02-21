Даниэль Кормье – Хабибу: Дай мне титульный бой – я разобью тебе лицо джебом

Экс-чемпион UFC в двух разных весовых категориях Даниэль Кормье в шутливой форме обратился к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову с предложением провести поединок.
– Я выиграл все, что можно. Кроме нового пояса. Дай мне титульник, Хаб. Я хочу биться с ним, я разобью ему лицо только джебом, как в прошлый раз. В прошлый раз я разнес ему лицо джебом. Пожалуйста, дай мне титульник. Ты дашь мне титульник?
– В любое время, братан. Я все время здесь, – ответил Хабиб.
Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.
Что касается Кормье, то 40-летний американец в 25 поединках по правилам ММА, победив 22 раза. Он был чемпионом UFC в тяжелом и полутяжелом весах.
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