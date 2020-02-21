Иван Штырков: У Исмаилова больше шансов на победу в бою с Емельяненко Российский боец Иван Штырков считает, что Магомед Исмаилов является фаворитом в бою с Александром Емельяненко.

- Я Маге даю больше шансов, чем Саше. И тут нет предвзятости. Мага – очень взрывной боец, который бьет сериями и имеет физическую силу и борьбу. А как мы знаем, у Александра плохие навыки борьбы.

Надо смотреть, какой лагерь прошел Мага, на что он сделал акцент. Навык не пропадает, а пропадают лишь кондиции. Но при этом при грамотной подготовке этого веса, он сделает тебя только мощнее. Как можно измотать борца? Нужно постоянно вставать, - приводит слова Штыркова «РИА Новости».

Напомним, что поединок Исмаилова и Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.