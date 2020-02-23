Гэтжи считает, что Макгрегор избегает поединка с ним Американец бросил вызов экс-чемпиону в двух весовых категориях, но тот пока не ответил.

Топовый боец UFC Джастин Гэтжи высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом в легком весе Конором Макгрегором.

«Он не хочет драться со мной. В этом нет никаких сомнений», – цитирует американца BJPenn.

19 января 31-летний Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в главном поединке турнира UFC 246.

Позже он заявил, что хочет провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом в легком весе.