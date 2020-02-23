Коста – Адесанье: Я убью тебя, грязный новозеландец Бразилец считает, что чемпион лиги проявил неуважение ко всем жителям США.

Топовый боец UFC Пауло Коста высказался в адрес нигерийца Исраэля Адесаньи, который владеет титулом в среднем весе.

Ранее он заявил, что нокаутирует бразильца, отметив, что тот рухнет, как башни-близнецы после теракта 11 сентября 2000 года.

«Отвратительный тип. Как ты можешь говорить об этом в таком ключе? Самое настоящее неуважение к тем, кто погиб в результате теракта. Я просто убью тебя, грязный новозеландец», – приводит слова Пауло Косты MMAJunkie.

На данный момент 28-леьний Коста провел 13 боев и одержал 13 побед. В активе 30-летнего Адесаньи – 18 боев и 18 побед.