Генри Сехудо: Хабиб - человек чести, а Конор любит избивать стариков исподтишка - Советский спорт
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24 февраля 2020 13:10ММАНечаев Юрий

Генри Сехудо: Хабиб - человек чести, а Конор любит избивать стариков исподтишка

Ирландец провел первый поединок после поражения от Нурмагомедова.

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо призвал Конора Макгрегора выйти на бой против Джастина Гэтжи.

«Конор любит избивать стариков исподтишка. Он совершает террористические атаки в нашей стране и думает, что может получить следующий титульный бой с Хабибом. Я знаю Хабиба, он человек чести и достоинства. Хабиб - это все, воплощением чего не является Макгрегор. У меня есть послание для Конора, и я знаю кое-кого, кто мог бы его передать - мой друг Джастин Гэтжи. Подпиши контракт на бой с ним, Макгрегор, черт возьми!», - цитирует TMZ Сехудо.

Напомним, 18 января 2020 года Макгрегор техническим нокаутом одержал победу над соотечественником Дональдом Серроне. Для ирландца этот поединок стал первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Теперь на его счету 22 победы при четырех поражениях в ММА.

Гэтжи в своем последнем поединке также нокаутировал Серроне. Этот бой состоялся в сентябре 2019 года. На счету 31-летнего американца 21 победа и два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.

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