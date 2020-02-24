Тренер Фергюсона: Хабиб - лучший борец за всю историю ММА Долгожданный поединок состоится 18 апреля.

Тренер американского бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона, Эдди Браво, поделился мнением о непобежденном чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Мы уже давно готовимся к Хабибу. Всегда готовимся к худшему, а Хабиб - это наихудший сценарий. Он, пожалуй, самый лучший борец за всю историю ММА. Это самое тяжелое испытание для нас», - приводит MMA Junkie слова Браво.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.