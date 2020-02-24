«Надел перчатки и вышел на ринг!» Емельяненко побоксировал с Кадыровым Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото с совместной тренировки с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

– Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел на ринг! – написал Емельяненко. Ранее Кадыров публично высказывал желание встретиться с Александром в официальном поединке по правилам бокса или смешанных единоборств. Напомним, что 38-летний боец продолжает подготовка к поединку с Магомедом Исмаиловым, который состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. Посмотреть эту публикацию в Instagram Рамзан @za_kadyrova_95eng за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг! Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 24 Фев 2020 в 7:58 PST