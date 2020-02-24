Макгрегор начал переговоры о поединке против Гэтжи Поединок между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Джастином Гэтжи может состояться следующим летом.

Как сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани, переговоры пока находятся на ранних стадиях и никаких договоренностей еще не было достигнуто.

Отметим, что оба бойца в последних поединках одержали яркие победы над одним и тем же противником, Дональдом Серроне. Гэтжи нокаутировал Ковбоя за 4 минуты 18 секунд, а Макгрегору понадобилось на это лишь 40 секунд.

В настоящий момент ирландец опережает американца в рейтинге и занимает третью строчку в топовой десятке дивизиона.