Макгрегор начал переговоры о поединке против Гэтжи

Как сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани, переговоры пока находятся на ранних стадиях и никаких договоренностей еще не было достигнуто.

Отметим, что оба бойца в последних поединках одержали яркие победы над одним и тем же противником, Дональдом Серроне. Гэтжи нокаутировал Ковбоя за 4 минуты 18 секунд, а Макгрегору понадобилось на это лишь 40 секунд.

В настоящий момент ирландец опережает американца в рейтинге и занимает третью строчку в топовой десятке дивизиона.

