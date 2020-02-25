Нурмагомедов попросил UFC найти соперника для Махачева Ранее от поединка с дагестанцем отказались Кевин Ли, а также Грегор Гиллеспи.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал руководство промоушена найти соперника для своего друга и соотечественника Ислама Махачева.

«UFC, что насчет этого парня? Найдите Махачеву противника, он ждет звонка», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, Махачев дебютировал в UFС весной 2015 года. За это время он провел 8 боев, одержал 7 побед и потерпел 1 поражение.