Хабиб Нурмагомедов: Без хороших отцов нет хорошего воспитания Боец продолжает подготовку к поединку с Тони Фергюсоном.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в очередной раз подчеркнул, какую важную роль в его жизни играет отец - Абдулманап Нурмагомедов.

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. Цитата не моя, но я с ней полностью согласен», - написал спортсмен в Instagram.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.