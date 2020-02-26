Реванш Волкановски – Холлоуэй запланирован на 6 июня

Бой-реванш между чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски и бывшим чемпионом организации Максом Холлоуэем запланирован на 6 июня 2020 года.
Как сообщает BJPenn, поединок состоится в рамках турнира UFC 251, который пройдет в Австралии.
Напомним, на UFC 245 в Лас-Вегасе Волкановски единогласным решением судей победит Холлоуэя и стал чемпионом UFC. Новый обладатель титула одержал 20 побед и потерпел одно поражение в поединках по правилам ММА. Победная серия Волкановски составляет 18 боев.
Холлоуэй провел 26 поединков, в которых одержал 21 победу.
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