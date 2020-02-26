UFC планирует летом 2020 года провести турнир в Казахстане Точная дата и место проведения соревнований пока не определено.

UFC изучает возможность проведения турнира летом 2020 года в Казахстане.

Как сообщает портал MMAFighting, вероятнее всего, мероприятие пройдет на «Астана-Арена» в Нур-Султане.

Добавим, что в настоящий момент в UFC выступают два представителя из Казахстана. Шавкат Рахмонов дебютирует под эгидой промоушена 21 марта на турнире в Лондоне, где проведет бой в полусреднем весе с Бартошем Фабински. Также на днях было объявлено о подписании контракта с чемпионом наилегчайшего дивизиона Fight Nights Global Жалгасом Жумагуловым.