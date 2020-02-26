Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон гораздо сильнее Конора и всех моих прежних соперников Боец продолжает подготовку к долгожданному поединку.

Непобежденный чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов, поделился мнением о своем ближайшем сопернике, американце Тони Фергюсоне.

«В последние пару лет я выступал против таких соперников, как Барбоза, дос Аньос, Конор, Порье, Яквинта. Все они не настолько сильны, как Тони Фергюсон. Раньше, готовясь к поединкам, я думал: «Окей, этого парня я точно побью». Конечно, я усиленно готовился, но сейчас мы фокусируемся на сопернике еще сильнее, потому что Тони - не как все, с кем мне приходилось драться до этого. Он гораздо сильнее Конора и всех моих прежних соперников», - цитирует TMZ Нурмагомедова.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.