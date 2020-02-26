Махачев – о следующем сопернике: Не сказать, что доволен, но это тоже неплохо Ранее от поединка с дагестанцем отказались Кевин Ли, а также Грегор Гиллеспи.

Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в легком весе, рассказал, как обстоят дела с организацией следующего поединка.

«Хорошие новости. Не сказать, что доволен, но это тоже неплохо, как подпишем контракт, сразу сообщу имя соперника», – написал Махачев в своем Instagram.

Напомним, Махачев дебютировал в UFС весной 2015 года. За это время он провел 8 боев, одержал 7 побед и потерпел 1 поражение.