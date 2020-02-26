Фрэнсис Нганноу: Я хотел подраться с Волковым, но он несколько раз отказывался В крайнем бою уроженец Москвы одолел американца Грега Харди.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Фрэнсис Нганноу заявил, что россиянин Александр Волков не спешит проводить с ним поединок.

«Я хотел подраться с Волковым, но он несколько раз отказывался. Розенструйк сам бросил мне вызов, а такое случается редко. С этим парнем можно быть уверенным – бой обязательно состоится», – цитирует Нганноу MMA Junkie.

Ранее Нганну заявил, что ему не нужен поединок с Волковым, поскольку за победу в этом бою UFC не гарантирует ему статус обязательного претендента на титул, которым владеет американец Стипе Миочич.

Что касается россиянина, то после победы над Харди он сообщил журналистам, что готов подраться с Нганноу.

Добавим, что 29 марта камерунец сразится против суринамца Жаирзиньо Розенструйка.