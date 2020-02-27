Официальная пресс-конференция перед поединком Нурмагомедов - Фергюсон состоится 6 марта (фото)

UFC анонсировал официальную пресс-конференцию перед поединком чемпиона организации в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Мероприятие состоится 6 марта в Лас-Вегасе.
Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.
Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.
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