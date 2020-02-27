Официальная пресс-конференция перед поединком Нурмагомедов - Фергюсон состоится 6 марта (фото) Бой запланирован на 18 апреля.

UFC анонсировал официальную пресс-конференцию перед поединком чемпиона организации в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Мероприятие состоится 6 марта в Лас-Вегасе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram FACE-TO-FACE. #UFC249 Публикация от ufc (@ufc) 26 Фев 2020 в 3:29 PST

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.